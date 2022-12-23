"سبايدر مان" يظهرُ في بيروت.. شاهدوا الصورة

رصدت كاميرا "لبنان24"، أمس الخميس، صورةً لـ"رجل العنكبوت" (سبايدر مان) في أحد شوارع بيروت.



وفي التفاصيل، فإنّ "سبايدر مان" الموجود في الصورة، ظهر في محيط أوتوستراد الأسد، وتحديداً قرب سلسلة من المطاعم والمحلات التجارية، وقد تولى تنظيم حركة السير وسط إقامة نشاطات ترفيهية للأطفال هناك في ظلّ العيد.

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