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لبنان

في هذه البلدة... اشتباك مسلح بين الاهالي

Lebanon 24
23-12-2022 | 03:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشتباك مسلَّح وكبير في بلدة جويا، شرق مدينة صور، تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى بالاضافة الى وقوع أضرار فادحة في الممتلكات.
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