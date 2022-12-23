في هذه البلدة... اشتباك مسلح بين الاهالي

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشتباك مسلَّح وكبير في بلدة جويا، شرق مدينة صور، تخلله تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى بالاضافة الى وقوع أضرار فادحة في الممتلكات.