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لبنان

منخفض جوي وكتل هوائية باردة.. ماذا يخبئ لنا طقس عيد الميلاد؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 03:30
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طقس مستقر يسيطرعلى  لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث يتقلب تدريجياً بسبب تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب شرق ومن المتوقع ان يتأثر فجر الأحد بمنخفض جوي أخر متمركز فوق تركيا ويكون أكثر فعالية ومصحوب بكتل هوائية اشد برودة يجلب معه أمطار، ثلوج، رياح ناشطة، وعواصف رعدية و يبلغ ذروته صباح الاثنين حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج دون ال١٥٠٠ متر.
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معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من °١٣ الى ٢١° مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
 الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة أحياناً مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر و ما فوق.
 
السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً ، تتساقط أمطارمتفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تتجاوز ال٦٠ كلم/س كما يتوقع تساقط حبات من البرد وتتشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٧٠٠ متر وما فوق خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال ١٤٠٠ متر.
 
الإثنين: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل الى ٦٠ كلم/س كما يبقى التحذير من تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وودون ذلك شمال البلاد لتلامس ال١٢٠٠ متر ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع أن تخف حدة الأمطارمساءً مع حدوث بعض الانفراجات.
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