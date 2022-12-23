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لبنان

خلاف بلغ مرحلة "اللاعودة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2022 | 05:15
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عُلم أن خلافا كبيرا وقع بين احدى النائبات وزوجها وصل الى مرحلة " اللاعودة"، وسط تبادل للاتهامات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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