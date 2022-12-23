كتابٌ من وزير المال لمصرف لبنان.. ما هو موضوعه؟

عُلم أن وزير المال يوسف خليل وجّه، أمس الخميس، كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع المتوسطات الشهريّة لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة.

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ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الكتاب الذي تم تسريبه والمؤرخ بتاريخ الشهر الماضي غير صحيح، والحقيقة هو أن الوزير أرسل الكتاب يوم أمس وينتظرُ جواباً من المصرف المركزي.