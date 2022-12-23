جولة لوزارة الاقتصاد في النبطية

Advertisement

جال محافظ النبطية حسن فقيه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في المؤسسات التجارية والمحال في النبطية ومنطقتها بمواكبة دورية من مكتب امن الدولة في النبطية .واستهلت الجولة في الوسط التجاري لمدينة النبطية حيث يتم الاطلاع على الاسعار لعدد من السلع والاستماع لشكاوى المواطنين.وسبق الجولة اجتماع عقد في مكتب المحافظ فقيه حضره ابو حيدر ومدير المديرية الاقليمية لامن الدولة في محافظة النبطية المقدم طالب فرحات ، ورئيس مكتب مخابرات الجيش العقيد الركن علي اسماعيل، عرض خلاله المجتمعون الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن .