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لبنان

جولة لوزارة الاقتصاد في النبطية

Lebanon 24
23-12-2022 | 04:31
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جال محافظ النبطية حسن فقيه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في المؤسسات التجارية والمحال في النبطية ومنطقتها بمواكبة دورية من مكتب امن الدولة في النبطية .

واستهلت الجولة في الوسط  التجاري لمدينة النبطية حيث يتم الاطلاع على الاسعار لعدد من السلع والاستماع لشكاوى المواطنين.
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وسبق الجولة اجتماع عقد في مكتب المحافظ فقيه حضره ابو حيدر ومدير المديرية الاقليمية لامن الدولة في محافظة النبطية المقدم طالب فرحات ، ورئيس مكتب مخابرات الجيش العقيد الركن علي اسماعيل، عرض خلاله المجتمعون الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن .
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