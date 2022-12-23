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لبنان

في بعلبك... العثور على جثة عند مدخل المدينة

Lebanon 24
23-12-2022 | 04:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على  جثة رجل من الـ "خ."  وهو في العقد الخامس من العمر، في محلة عين بورضاي، عند مدخل مدينة بعلبك.
 
وعلى الفور وصل الطبيب الشرعي الى المكان، حيث يقوم بالكشف على الجثة. 
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جثة

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