في بعلبك... العثور على جثة عند مدخل المدينة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل من الـ "خ." وهو في العقد الخامس من العمر، في محلة عين بورضاي، عند مدخل مدينة بعلبك.

وعلى الفور وصل الطبيب الشرعي الى المكان، حيث يقوم بالكشف على الجثة.