وزير الزراعة: إنطلاق عملية توزيع القمح الطريّ

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر": "انطلقت عملية توزيع القمح الطري المقدم كهبة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على المزارعين الذين تقدموا بطلبات في أرجاء الوطن كافة. شكرا لمنظمة الفاو، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة أكساد، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكل فريق عمل الوزارة على جهدهم الجبار".

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