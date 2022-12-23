المرتضى: لإعادة تفعيل مسرح الطفولة

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شارك وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مع جمهور واسع من مختلف المناطق في حضور مسرحية الاطفال "الاميرة تفاحة " على مسرح قصر الاونيسكو .وعلى هامش العرض المسرحي قال الوزير المرتضى: "ان مسرح الاطفال يمثل اداة تثقيفية وتعليمية وتهذيبية متكاملة للطفل وفوائده التربوية والنفسية استثنائية لا توفرها اية وسيلة اخرى".واضاف :"يجب العمل على إعادة تفعيل مسرح الطفولة لاسيما على مستوى المدرسة".