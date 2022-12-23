أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، جالت برفقة آلية تابعة لمخابرات الجيش في بلدات الشرقية، الدوير، أنصار ذهاباً وإياباً باتّجاه خطّ زفتا - الزهراني، على الرغم من أنّ هذه البلدات تقع شمال نهر الليطاني ولا تخضع لعمليات "اليونيفيل".

Advertisement