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لبنان

دورية لـ"اليونيفيل" تجول في بلدات شمال نهر الليطاني

Lebanon 24
23-12-2022 | 05:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، جالت برفقة آلية تابعة لمخابرات الجيش في بلدات الشرقية، الدوير، أنصار ذهاباً وإياباً باتّجاه خطّ زفتا - الزهراني، على الرغم من أنّ هذه البلدات تقع شمال نهر الليطاني ولا تخضع لعمليات "اليونيفيل".
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