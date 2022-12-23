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لبنان

نشاط السراي.. ميقاتي استقبل وزير خارجية إيطاليا واجتمع مع النائبين سعد والبزري

Lebanon 24
23-12-2022 | 06:22
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاجاني ظهر اليوم في السراي الحكومي.
 
وشارك في اللقاء الوفد المرافق وسفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري ومستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد.
 
ونوّه الرئيس ميقاتي بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وايطاليا، والحضور الايطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها ايطاليا لمساعدة الجيش، اضافة الى المساعدات الانسانية التي تقدمها سنوياً الى للبنان.
 
وشدد الرئيس ميقاتي "على الدور الفاعل لايطاليا في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب".

المنتدى الاقتصادي العربي 
 
وإستقبل  رئيس الحكومة وفداً من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي الذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والاعمال" في بيروت أمس.
وبعد اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والاعمال" رؤوف ابو زكي: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وكانت جلسة مصارحة، وقد وضع النقاط على الحروف من خلال إجابته عن كل التساؤلات والهواجس التي تشغل بال المشاركين في المؤتمر. كما تم التطرق الى الاوضاع المصرفية والنقدية والمساعي المبذولة لمعالجة الاوضاع. وأشار دولته الى انه تم قطع شوط كبير من خلال التفاهم مع صندوق النقد الدولي، ولكن تبقى المشكلة الأساسية بالموضوع السياسي والشعبوية السياسية التي تعرقل الكثير من المساعي، ولفت الى انه في حال لم تكتمل المؤسسات الدستورية ستبقى الامور صعبة لا سيما في ظل العمل ضمن حكومة تصريف الاعمال". 
 
ملف صيدا 
وإستقبل  الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، نائبي مدينة صيدا اسامة سعد وعبد الرحمن البزري والنائب السابق بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وتركز البحث على الأوضاع البيئية في مدينة صيدا.
بعد اللقاء قال البزري: "خصص الاجتماع للبحث في الواقع البيئي الصعب لمدينة صيدا ،خصوصا  وانها تخدم منطقة واسعة ومخيما، اي حوالى 350 الف مواطن، وهي تعاني حاليا من مشكلة جمع النفايات بسبب توقف المتعهد عن العمل ودفع الفواتير المخصصة له، إضافة الى وقف العمل في مركز معالجة النفايات في المدينة والذي يتخلف عن القيام بالواجبات المطلوبة منه. وتم التنسيق مع الرئيس ميقاتي ووزارة الداخلية وممثلين عن وزارة المالية للتسريع بإيجاد الحل، كما ان هناك جزءاً من الفواتير قد تم تسديدها للمتعهدين على ان يتم تمديد العقد الحالي الموجود الذي كان في الأساس لشهر ايار، اي لخمسة اشهر إضافية أخرى مع المتعهد الحالي تحضيرا لكي تقوم البلدية والاتحاد باستلام الملف بشكل مباشر خارج اطار المتعهدين، مما يعني ان الامر قد وضع على سكة الحل".

سفيرة لبنان في سويسرا
 
وإجتمع الرئيس ميقاتي سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
 
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صورٌ من اجتماعات رئيس الحكومة اليوم:
 
اللقاء مع وزير الخارجية الإيطالي
 
 
 
 
 
 
 
اللقاء مع وفدٍ من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي
 
 
 
 
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