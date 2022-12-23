خبر سيفرح أمّهات في الجنوب... هذا ما سيحصل للحضانات!

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أكد مكتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار في بيان أنه "بعد المساعي والجولة التي قام بها الوزير الحجار منذ نحو أسبوعين على مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في عيتا الشعب وبنت جبيل، فتحت الحضانات التابعة لهذه المراكز، بالتعاون مع البلديات، كما في كل من رميش، دبل، عين إبل وعيترون بعد إقفال دام نحو عامين. تستقبل هذه الحضانات نحو 150طفلا حاليا، بشكل شبه مجاني، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأطفال بعد عطلة الأعياد".ولفت البيان إلى أن "هذه الخطوة انعكست إيجابا على أبناء المنطقة، نظرا لأهميّة هذه الحضانات من ناحية تأمين بيئة حاضنة للأطفال، إفساحاً في المجال للأمهات للحصول على عمل، ما يزيد إنتاجية الأسرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها البلد"