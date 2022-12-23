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لبنان

في ظروف غامضة... أُصيب بطلق ناريّ داخل منزله

Lebanon 24
23-12-2022 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً أُصيب بطلق ناري في صدره، في ظروف غامضة داخل منزله في المنية.
 
 
وقد تم نقله إلى المستشفى، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.
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المنية

مستشفى

طلق ناري

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