في ظروف غامضة... أُصيب بطلق ناريّ داخل منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً أُصيب بطلق ناري في صدره، في ظروف غامضة داخل منزله في المنية.

وقد تم نقله إلى المستشفى، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.