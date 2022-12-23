"ادارة السير" تقفل أبوابها الاسبوع المقبل... والسبب؟

اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والأليات في بيان" اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين الكرام أيام الثلاثاء 27 والاربعاء 28 والخميس 29 والجمعة 30-12-2022 بسبب عدم تمكن مستخدمي الهيئة من الحصول على مستحقاتهم ، مما يتعذر عليهم القدوم الى اماكن عملهم ، الامر الذي يحول دون تمكن الادارة من انجاز المعاملات لأصحابها بالشكل المطلو ، وسوف تُعلم الهيئة عن كل جديد عبر وسائل الاعلام المختلفة بخصوص العمل والدوام في السنة المقبلة (2023) على امل ان تكون الادارة قد ذللت كل العقبات التي تحول دون فتح ابوابها ".

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