Advertisement

لبنان

بعد ساعات قليلة... هذا ما ستشهده طرابلس

Lebanon 24
23-12-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1022635-638074048588883390.jpg
Doc-P-1022635-638074048588883390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر خاصة لـ"لبنان24" عن إجراءات أمنية ستتخذها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد ساعات قليلة في مدينة طرابلس، وذلك لمواكبة موسم الاعياد ومتابعة الوضع الامني في المدينة.

وكان عدد من ضباط قوى الامن الداخلي قد اجتمعوا صباح اليوم، لمناقشة الخطة الموضوعة بهدف تأمين موسم الاعياد في المدينة، وتطبيق الاجراءات الامنية.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-12-23
02:07 | 2022-12-23
11:46 | 2022-12-23
11:12 | 2022-12-23
10:52 | 2022-12-23
10:50 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website