بعد ساعات قليلة... هذا ما ستشهده طرابلس

أفادت مصادر خاصة لـ"لبنان24" عن إجراءات أمنية ستتخذها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد ساعات قليلة في مدينة طرابلس، وذلك لمواكبة موسم الاعياد ومتابعة الوضع الامني في المدينة.



وكان عدد من ضباط قوى الامن الداخلي قد اجتمعوا صباح اليوم، لمناقشة الخطة الموضوعة بهدف تأمين موسم الاعياد في المدينة، وتطبيق الاجراءات الامنية.

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