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لبنان

في بحنين... أقفل المنزل على زوجته وأولاده وأطلق النار!

Lebanon 24
23-12-2022 | 08:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص من ال الحسن أقفل المنزل على زوجته وأولاده في بلدة بحنين في المنية، وأطلق النار عليه من دون سقوط إصابات.

 
وعُلم أنّ سبب إطلاق النار يعود لخلافات عائلية، وقد تم توقيف الشخص من قبل الاجهزة الامنية.
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بحنين

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