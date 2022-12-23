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لبنان

بوشيكيان: لبنان منبع القداسة

Lebanon 24
23-12-2022 | 08:20
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 قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في بيان:"في زمن الميلاد، نتهيّىء لمجيء الطفل يسوع المخلص. ويسبق الزينة الخارجية وبهرجة العيد، فعلٌ ايماني متجدّد، تنقية القلوب، تصفية النوايا، وزرع المحبة. لبنان منبع القداسة، بأرضه وشعبه، يعيّد ويفرح. أتمنى في عيد يسوع، عيد السلام، أن يعمّ الخير وراحة البال على كافة اللبنانيين. وأوجّه المعايدة أيضاً إلى القوى الإنتاجية والعاملة، وخصوصاً إلى القوى الأمنية والعسكرية الساهرة على أمن اللبنانيين".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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