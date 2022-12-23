إتّصال ثلاثي بين سلامة وفياض والخليل... هذا ما جرى بحثه

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع بوزير المال يوسف الخليل وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة وليد فياض، حيث أخبر سلامة الأخير عن نيته في الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل، بانتظار إنتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي.

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