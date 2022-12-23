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لبنان

إتّصال ثلاثي بين سلامة وفياض والخليل... هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
23-12-2022 | 08:31
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع بوزير المال يوسف الخليل وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة وليد فياض، حيث أخبر سلامة الأخير عن نيته في الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل، بانتظار إنتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي.
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