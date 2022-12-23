ليلة العيد... كم تتراوح الأسعار في المطاعم؟

أشار نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي إلى أنّ "الحجوزات في المطاعم جيدة جداًُ خلال العيد، وتُسجّل 100 في المئة رغم الظروف، والمغترب اللبناني هو أعجوبة اقتصادنا فهو يدعم البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار".

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وأعلن الرامي للـ"أم تي في" أنّ "الأسعار في المطاعم تتراوح بين 70 و80 دولاراً ليلة العيد".