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لبنان

ما هي نسبة إشغال الفنادق؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 09:00
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كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـ"أم تي في" أنّ نسبة إشغال الفنادق تتراوح ساحلاً ما بين 65 و75 في المئة، وفي مناطق التزلج 100 في المئة".
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