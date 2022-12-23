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لبنان

وهاب: آن الأوان لوضع حدّ لهذه الخزعبلات

Lebanon 24
23-12-2022 | 09:02
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"أستغرب أن يكون البعض في ٨ آذار والحلفاء مستمراً في الهجوم على حلفائه والعمل ضدهم فيما يستجدي رضا أخصامه ويستمتع بخداعهم له . آن الأوان لوضع حد لهذه الخزعبلات. إذا أكملنا هكذا بإدارة شؤوننا لن نكون بحاجة لأخصام".
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