وهاب: آن الأوان لوضع حدّ لهذه الخزعبلات

كتب رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":



"أستغرب أن يكون البعض في ٨ آذار والحلفاء مستمراً في الهجوم على حلفائه والعمل ضدهم فيما يستجدي رضا أخصامه ويستمتع بخداعهم له . آن الأوان لوضع حد لهذه الخزعبلات. إذا أكملنا هكذا بإدارة شؤوننا لن نكون بحاجة لأخصام".

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