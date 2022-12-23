كلاس: "لا تكسِرْ خاطِرَ بيروت يا يسوع..!"

بمناسبة عيد الميلاد، وتحت عنوان " لا تكسِرْ خاطِرَ بيروت يا يسوع..! "، كتب وزير الرياضة جورج كلاس عبر حسابه على "فيسبوك":

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"لا تكسِرْ خاطِرَ بيروت يا يسوع..!١- أَهلاً بكَ يا يسوعُفي بيروتَ أهلاًهَلّاَ علمتَ ان أمَّ الشرائعو جوهرة الدنياو آيَةَ البدائعقد أضْحَتْ دماراً و قَحْلاً !؟!اهلاً بكَ و بنجومِ الفَلَكو بكلِّ فقيرٍ و أميرٍ و ملَكو بحَمَلَةِ اللُبانِ و الهدايافي بقايا بيروتنا المنكوبةالمهجورةِ من البرايا..!دروبُ بيروتنا المصلوبةبيروتنا الرُكامبيروتُنا المنذورَةُ للحُبِّبيروتنا المَوْقوفة لِلرَّبالدامِعة على مَرْكَعَةِ الخَشب ،أمْسَتْ ضحيَّةً للجَشَعو مَدْمَعَةً للوَجَعِو مَقْتَلَةً للسلامعلى جُلجُثة الآلامكُلّما الليلُ حلَّو الصبحُ طلَّو الغَيمُ إنقشَع..!٢- بيروتُنا المحبوبةبروحها المسلوبةغَدَرَتها الأزمانيا يسوعطَعَنَتها الأيامو إِغتالها القَدَرُبِغَفلَةِ الأحلام…!بيروتُنا اليَومَ بِلا عيدفَجَّرَتها الأحقادو الصُدورُ الغَضوبَةو عيونُ الحُسَّادبيروتَنا يا يسوعُ مغلوبة..!بيروتنا رزنامةٌأوراقها جَرْداءَأشجارُها، أشواكُ صحراءرَجَوناكَ يا يسوعُ صَدِّقْ :بيروتُالتي كانت لا تنامُ من بَهرجةِ النورِو صَخْباتِ الزَهوِ و الرقص والحبورِأَمْسَتْ مدينةً لا تنامُ من شدَّةِ الوَجَعو عَصْفَاتِ الجُورِو فَجْعَاتِ الطَمَعِو ولائِمِ الحِقْدِ الجَشَع..!بيروتُ مدينةُ المنائرأضحتْ أَزِقَّةً للصغائرو شوارعَ للكبائرأشجارُها أوكَارٌ للغُربانُما بقيَ فيها إنسان سعيدو لا عُصفورْ غِرّيدبيروتنا مدينة بلا عيدو تاريخٌ بلا يَومٍ مجيد.!٣- بيروتُ يا يسوعلَيْسَ للميلادِ فيها رَهْجَةلَيْسَ للعِيدِ معَ الدمارِ بَهْجَة..!بيروت صارت عاصمةً للأنواءبيروتُ أّمْستْ مدينة بلا أضواءبيروتُ أضْحَت مَنْسَكَةَ للرَجَاءبيروتُ تُعاتِبُ قَدَرَِها العجيببيروتنا تَبكي جَمالَهابيروتُ تَنعي أَهْلَهابُيوتُها مَنَاحَةٌ للنَحيببيروت تَئِنُّ تصرخُ تبكيتَصْفُنُ تَعتَبُتصرخُ تغضبُتستنجِدُ تَستغيثُوما مِنْ مُجيب..!٤- أهلاً بك يا يسوعفي قلوبِنا..!بيروتنا بلا شوارعبيروتنا بلا ساحاتساحاتنا بلا أولادأولادُنا بلا لُعَبوالعيد ُ جَرْحَةُ قَصَب..!بيروتُ صَارتْ لكَ مَغارةمَجوسُها حَفاياشُطآنها بلا مَنارةبَحرُها بلا سَمَكسماؤُها بلا نُجُومبيروتُ مَدارُ الفَلَكرُعيانُها بِلا هَدايَابيروتنا أمستْ بقايابيروتُنا يا يسوعُ ثَكلىإنزِلْ ، طَيِّبْ خاطرَهاأَسرِعْ أليها بارِكِهاقُلْ لها:"يا طاليثا قُومي ".!٥- قُلْ لي يا يسوع :كَيْفََ تَكونُ لنا أفراح ؟!كيف َ يكونُ لنا سرور ؟!كَيفَ تَلتَئِمُ الجراحو بَعْضُ بيروتَ مُدَمَّرو كُلُّ تاريخنا مُحروقٌ مُجَمَّرو الضَحَايا مِلْءُ القبور ؟!قُلْ لي يا يسوع قُلْ :كَيْفَ يَكونُ لنا عِيدٌوليسَ في بيروتَ ِ بَسمَةوليسَ في القلبِ ضِحكَة!؟كيف َ يكونُ عيدٌوبيروت لم تُشْفَ بَعْدُبيروتُ لَمْ تولَدْ من جديدَ ؟!لا تكسِرْ خاطرَ بيروتَ يا يسوع ..!قُلوبُنا تَيَبَّسَتْأمالُنا تحَجَّرتْأفكارُنا تَصَخَّرَتْأجْبُرْ بخاطرِ الشهداءكُرمى لعينِ السماءلا تنسَ أهلَ الضحاياو كل الأنامِ والبراياتَذكَّرْ مَنْ اهتدىبنجمك منارةو مَنْ إقتدى بفقرِكو بنى لكفي قلبه مغارة.!"