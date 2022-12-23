قائد الجيش استقبل السفير الروسي ونظيره الايطالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف Alexander RUDAKOV Nikolaevich، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل قائد الجيش الإيطالي Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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