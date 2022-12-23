أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يُنفّذ عمليات دهم في بلدة بريتال، وضبط سيارة من نوع "fg" لون فضيّ، وأوقف أحد الاشخاص المشتبه فيهم من ال "إ".

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