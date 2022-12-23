سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ يُظهر لحظة إنفجار داخل سيارة بينما كانت تقودها إحدى السيّدات في الشوف - بعقلين.

وقد تُوفيت السيّدة حرقاً، على الرغم من محاولة بعض الشبان المتواجدين في المحلة إخراجها من السيارة.