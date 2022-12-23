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لبنان

سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!

Lebanon 24
23-12-2022 | 09:52
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ يُظهر لحظة إنفجار داخل سيارة بينما كانت تقودها إحدى السيّدات في الشوف - بعقلين.
 
 
وقد تُوفيت السيّدة حرقاً، على الرغم من محاولة بعض الشبان المتواجدين في المحلة إخراجها من السيارة.
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