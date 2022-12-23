خدّرته وسرقت سيّارته من أجل تهريبها إلى سوريا!

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ فتاة مجهولة الهويّة بجرم تخديره وسرقة سيارته نوع "شفروليه" ومبلغ مالي.بعد المتابعة الحثيثة من قبل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّولية في وحدة الشّرطة القضائية، تم التوصّل الى تحديد هويّة الفتاة -وهي قاصر من الجنسية السورية- وشريكها ويدعى:ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)وبعد سرقة السيّارة سُلّمت إلى أحد الأشخاص لتهريبها إلى سوريا.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور عن مكان تواجد (ع. ك.) في محلّة الفنار – الزعيترية.على الأثر، قامت قوّة من المكتب بمداهمته وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف.ضُبِطَت سيارة الـ "شفروليه" في أثناء تهريبها الى سوريا، وأعيدت إلى مالكها، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق جميع المتورطين، والعمل مستمر لتوقيفهم، وأودع الموقوف القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته.