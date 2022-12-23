Advertisement

لبنان

خدّرته وسرقت سيّارته من أجل تهريبها إلى سوريا!

Lebanon 24
23-12-2022 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1022658-638074126827234517.jpg
Doc-P-1022658-638074126827234517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ فتاة مجهولة الهويّة بجرم تخديره وسرقة سيارته نوع "شفروليه" ومبلغ مالي.
Advertisement

بعد المتابعة الحثيثة من قبل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّولية في وحدة الشّرطة القضائية، تم التوصّل الى تحديد هويّة الفتاة -وهي قاصر من الجنسية السورية- وشريكها ويدعى:

ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)
 وبعد سرقة السيّارة سُلّمت إلى أحد الأشخاص لتهريبها إلى سوريا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور عن مكان تواجد (ع. ك.) في محلّة الفنار – الزعيترية.

على الأثر، قامت قوّة من المكتب بمداهمته وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف.

 ضُبِطَت سيارة الـ "شفروليه" في أثناء تهريبها الى سوريا، وأعيدت إلى مالكها، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق جميع المتورطين، والعمل مستمر لتوقيفهم، وأودع الموقوف القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-12-23
02:07 | 2022-12-23
11:46 | 2022-12-23
11:12 | 2022-12-23
10:52 | 2022-12-23
10:50 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website