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لبنان

بيان جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة"... ماذا فيه؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 10:22
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 صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 90 مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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