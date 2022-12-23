الراعي يوجه رسالة الميلاد صباح غد

يوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رسالة الميلاد المجيد الى اللبنانيين جميعا والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين عند التاسعة والربع من صباح يوم غد السبت.

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