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لبنان

الراعي يوجه رسالة الميلاد صباح غد

Lebanon 24
23-12-2022 | 10:41
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يوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رسالة الميلاد المجيد الى اللبنانيين جميعا والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين عند التاسعة والربع من صباح يوم غد السبت.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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