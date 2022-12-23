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لبنان

بعد فترة الأعياد... ماذا تُحضّر القاضية غادة عون لستيفاني صليبا؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 10:50
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أفادت مصادر مقربة من القاضية غادة عون لـ"الجديد"، أن النائب العام الاستئنافي قي جبل لبنان ستتوسع في التحقيق في ملف الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال للممثلة ستيفاني صليبا بعد فترة الأعياد، وسيتم استدعاؤها إلى مكتب عون، وستطلب رفع السرية المصرفية عن صليبا بعد منعهما من التصرف بأملاكها بما فيها 4 عقارات وسيارتين.
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