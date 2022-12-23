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لبنان

لقاء يجمع باسيل وجنبلاط

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:46
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أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. 
 
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