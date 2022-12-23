قطاع الشباب في "العزم" احتفل بخريجي عام 2022: لوقف تعطيل العمل الحكومي

نظم قطاع الشباب في تيار العزم بالتعاون مع مركز العزم الثقافيّ حفلاً موسيقيّاً بمناسبة الأعياد خاص للمتخرجين الناجحين عن العام الدراسيّ 2022، وذلك على مسرح مركز العزم الثقافيّ.



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وتحدث مسؤول قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي على هامش الحفل عن الهدف من هذا النشاط مع بداية عطلة الأعياد، مشيراً إلى أنّه فرصة لتكريم الخريجين الجامعيين حيث لن يكون هناك حفل رسميّ للتخرج بسبب الظروف الاقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد. وتخلل الحفل أمسيّة طربيّة أحياها الفنان محمد الشعار وفرقته، كما التقطت الصور للخريجين بحضور عدد من مدراء الجامعات والأساتذة الجامعيين ومسؤولي ملفات الجامعة اللّبنانيّة.وتحدث مسؤول قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي على هامش الحفل عن الهدف من هذا النشاط مع بداية عطلة الأعياد، مشيراً إلى أنّه فرصة لتكريم الخريجين الجامعيين حيث لن يكون هناك حفل رسميّ للتخرج بسبب الظروف الاقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وختم ضناوي قائلاً: "كلّنا امل في أن تمرّ هذه المرحلة الصعبة بجهود وتفاني دولة الرئيس نجيب ميقاتي لتخطي هذا الانهيار الحاصل ووضع القطار على سكة الحلّ قريباً، ونطالب بالتوقف عن المناكفات السياسيّة الشخصيّة وتعطيل العمل الحكوميّ من بعض الوزراء إرضاء لانتماءاتهم الحزبيّة الضيّقة وايلاء مصلحة الوطن والمواطن الأولويّة حاليّاً".