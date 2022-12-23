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لبنان

وزير الدفاع التقى وزير الخارجية الإيطالي.. وتشديد على التعاون بين البلدين

Lebanon 24
23-12-2022 | 12:26
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استقبل  وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري. 
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وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة لا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.
 
ونوه وزير الدفاع بـ"العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها اواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين".
 
وشكر سليم "لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية".
 
كذلك، فقد أثنى سليم على "مشاركة إيطاليا في قوة "اليونيفيل" مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي قامت بين الجنود الايطاليين وابناء الجنوب، فضلاً عن تولي ايطاليا مرات عديدة قيادة القوة الدولية.
 
بدوره، أكد تاياني "وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، مركزاً على "أهمية العلاقات الإيطالية- اللبنانية التاريخية".
 
وشدّد تاياني على أن بلاده مستعدة دائماً لدعم لبنان في المسائل التي يحتاجها للنهوض من ازمته الراهنة وتوثيق التعاون بين جيشي البلدين.
 
وعرض تاياني قضية الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا، وقد أكد الوزير سليم ان "الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة تعمل بطاقاتها القصوى لمكافحة هذه الهجرة ضمن الامكانات المتوفرة".
 
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