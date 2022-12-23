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لبنان

"عُقد في منزل صديق".. هذه تفاصيل لقاء جنبلاط - باسيل

Lebanon 24
23-12-2022 | 12:35
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عُقد، مساء اليوم الجمعة، لقاء جمع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
 
وأشارت المصادر إلى أنَّ "اللقاء دام لساعتين ولم يجر في كليمنصو، إنما في منزل صديق مشترك بين جنبلاط وباسيل".
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مع هذا، فقد لفتت المعلومات الأوليّة إلى أنّ اللقاء حصل في منزل إبنة جنبلاط، السيدة داليا جنبلاط الضاهر في وسط بيروت. 
 
ووفقاً لقناة الـ"MTV"، فإنّ أكثر من وسيط عمل على إجراء هذا اللقاء لاسيما النائب فريد البستاني، وأضافت: "لقاء جنبلاط - باسيل لم ينعقد ظهراً الى مائدة غداء على أثر امتعاض من قبل التيار الوطني الحر من زيارة النائب وائل أبو فاعور الى معراب".
 
من جهتها، قالت مصادر في "التيار الوطني الحر" عن لقاء بين باسيل وجنبلاط لقناة "الجديد": "لا تعليق حالياً سوى أن باسيل يلتقي مع آخرين كثر من دون وجود الإعلام، منه ما يتسرّب ويعرف ومنه ما لا يعرف".
 
وأضافت المصادر: "هذا كلّه من ضمن حراك يقوم به لإنتخاب رئيس للجمهورية، ضمن برنامج إنقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الأولويات الرئاسية".
 
 
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