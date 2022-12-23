سعر دولار مختلف داخل محطات المحروقات.. إليكم قيمته

تبيّن أن عدداً من محطات المحروقات بات يستخدمُ لافتاتٍ جديدة أمام المواطنين لإظهار سعر صرف الدولار داخل المحطة حصراً.

وعملياً، فإنّ هذه الخطوة هي للمواطنين الذين يحملون بحوزتهم دولارات وينوون بيعها داخل المحطة سواء لتعبئة البنزين أو للحصول على الليرة اللبنانية.

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وحالياً، فإن عدداً من محطات المحروقات اعتمدَ سعر دولار يتراوح بين 44 و 45 ألف ليرة لبنانية وذلك وسط تسعيرة حالية للدولار تتراوح بين 45600 و 45900 ليرة لبنانية.