قائد الجيش استقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وزير الخارجية الإيطالي Antonio TAJANI بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE والملحق العسكري الإيطالي العقيد Marco ZONA، وتناول البحث سبل دعم الجيش اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد

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