لمناسبة الأعياد المجيدة.. تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الأعياد المجيدة، بهدف حماية الأماكن الدينية والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين.تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لوقوع إشكالات.