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لبنان

لمناسبة الأعياد المجيدة.. تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية

Lebanon 24
23-12-2022 | 13:56
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الأعياد المجيدة، بهدف حماية الأماكن الدينية والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين.
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تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لوقوع إشكالات.
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