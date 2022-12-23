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لبنان

للراغبين بالدخول إلى لبنان براً... إليكم هذا البيان من الأمن العام

Lebanon 24
23-12-2022 | 14:23
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تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة والسماح بالدخول كافة أيام الأسبوع.
للإطلاع على بيان المديرية والشروط المنصوص عليها.. إضغط هنا
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