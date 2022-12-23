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لبنان

إيرانيّان في لبنان يقعان بقبضة الجيش.. هذه تهمتهما!

Lebanon 24
23-12-2022 | 14:14
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ريفون – جبل لبنان المدعوَّين (ر.أ.) و(ن.أ.) من الجنسية الإيرانية لإقدامهما على سرقة محل ألبسة في البلدة. 
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كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقتي صحراء الشويفات والجاموس المواطنَين (أ.ق.) و(هـ.م.) والسوري (أ.غ.) لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهم بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، إطلاق النار، افتعال إشكلات، التعدي على مواطنين وعناصر من الجيش، التجول من دون أوراق ثبوتية.
 
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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