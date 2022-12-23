لبنانيّ يشكو نجله للجيش: أوقفوه ليتعلّم الّا يخالف كلمتي!

إشتكى المواطن جوزف جوان على نجله سليم إلى الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر".





وجاء في تغريدة جوان: "حضرة المسؤول عن حاجز المدفون، ابني لا يملك رخصة قيادة ومصرّ ان يقود السيارة ليسهر في البترون الليلة. لو سمحتم، أوقفوه على الحاجز وضعوه في السجن خلال عيد الميلاد ليتعلم الا يخالف كلمة والده، اسمه سليم جوزف جوان ويقود هيونداي اكسنت، سوف يمرّ على الحاجز خلال ساعة".

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