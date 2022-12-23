بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!

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وقالت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنَّ سبب التراجع الذي طرأ يعود إلى قيام صرافين بطرح بيع دولارات ضمن مجموعات عديدة على أسعارٍ أدنى من تلك المُتداولة في السوق، الأمر الذي دفع ببعض التّجار لتخفيض السعر.وكشفت المصادر أنّ أغلب الصرافين أبلغ التجار، مساء اليوم، بعدم طلب مبالغ كبيرة من السوق خلال اليومين المقبلين بانتظار مراقبة الأسعار ومعرفة عمّا إذا كان سيكون هناك من انخفاضٍ جديد أم لا.