هل تتولّى ستريدا جعجع رئاسة "القوات" بعد زوجها؟

أكدت النائب ستريدا جعجع في حديث للـMTV أنّ حزب "القوات" ديمقراطي ويعتمد على الانتخابات ولا وراثة سياسية فيه.







وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت ستخلف زوجها على رأس الحزب، أجابت: "سنشهد قريباً انتخابات داخليّة، وبعد عمر طويل الانتخابات ستقرّر من يتولّى قيادة الحزب، ومن المبكر جدّاً الكلام عن هذا الموضوع".

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