الحاج حسن: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج وتطوير القطاع

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غرّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج وتطوير القطاع وتطبيق أعلى معايير الجودة، و تأمين التنمية المستدامة لتعزيز الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية كل عام و أنتم بخير".