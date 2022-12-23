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لبنان

الحاج حسن: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج وتطوير القطاع

Lebanon 24
23-12-2022 | 15:52
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غرّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج وتطوير القطاع وتطبيق أعلى معايير الجودة، و تأمين التنمية المستدامة لتعزيز الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية كل عام و أنتم بخير".
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