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لبنان

ضحيّة على طريق الجنوب.. فيديو يوثق القصّة ويكشف ما جرى!

Lebanon 24
23-12-2022 | 16:42
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يظهر شخصاً قام بعمليات سرقة على أوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب، ووقع ضحيته أحد المواطنين.
 
وبحسب الفيديو، فإنّ السارق أوهم شخصاً كان ينتظر سيارة أجرة على الطريق بأنه بإمكانه إيصاله إلى منطقة الشوف عبر دراجته النارية.
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وفي تلك الأثناء، طلب السارق من الرجل أن يضع أغراضه الخاصة في الجهة الأمامية من الدراجة. وفي منتصف الطريق، تظاهر السارق بأن الدراجة تعطلت، فطلب من الضحية الترجل عنها بحجّة أنه سيبادر إلى إجراء الصيانة لها. وهنا، كانت المفاجأة، إذ تبين أن سائق الدراجة قد فرّ هارباً ومعه الأغراض الشخصية الخاصة بالضحية، وحتى الآن ما زال مجهول الهوية.
 
 
 
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