علاقة متوتّرة

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Lebanon 24
23-12-2022
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17:11
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عادت العلاقة بين عاصمة أوروبية وعاصمة إقليمية الى التوتر، الأمر الذي يُثير الريبة لجهة إمكانية التعاون من أجل مقاربة مشتركة للملف الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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