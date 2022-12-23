علاقة متوتّرة

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Lebanon 24
23-12-2022 | 17:11
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عادت العلاقة بين عاصمة أوروبية وعاصمة إقليمية الى التوتر، الأمر الذي يُثير الريبة لجهة إمكانية التعاون من أجل مقاربة مشتركة للملف الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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