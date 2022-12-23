"لقاء مخزومي" يفرط

كتبت "الأخبار": لقي لقاء النواب السنّة الذي التأم في دارة النائب فؤاد مخزومي وضمّ ١٣ نائباً مصير لقاءات تكتل نواب «التغيير»، إذ انفرط عقد النواب نتيجة نزاعات داخلية وتبادل اتهامات بمحاولة السيطرة على اللقاء.

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