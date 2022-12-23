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لبنان

"لقاء مخزومي" يفرط

Lebanon 24
23-12-2022 | 22:43
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كتبت "الأخبار": لقي لقاء النواب السنّة الذي التأم في دارة النائب فؤاد مخزومي وضمّ ١٣ نائباً مصير لقاءات تكتل نواب «التغيير»، إذ انفرط عقد النواب نتيجة نزاعات داخلية وتبادل اتهامات بمحاولة السيطرة على اللقاء.
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