Advertisement

لبنان

ملءُ الزمان

Lebanon 24
23-12-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1022789-638074622265712938.jpg
Doc-P-1022789-638074622265712938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المطران سليم بسترس في" النهار": ما تحتفل به الكنيسة في عيد الميلاد: إنّها تحتفل بتحقيق القصد الإلهيّ بحلول "ملء الزمان"، من خلال ميلاد يسوع المسيح ابن الله، الإنسان الجديد، الذي يدعو كلَّ إنسانٍ إلى أن يؤمنَ به ويتَّحدَ به، ليصير من خلاله ابن الله "بالتبنّي". لذلك عيد الميلاد هو في وسط التاريخ، الذي ينقسم إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. وما بعد الميلاد هو زمن الكنيسة التي تسير في متقلِّبات التاريخ، تشهد للسيّد المسيح، ويُحييها الروح القدس، حتى اليوم الأخير حيث يكتمل جسد المسيح في الملكوت السماويّ. حينئذٍ يتحقّق "تمام الأزمنة"، ويتمّ قصد الله الذي أوضحه بولس الرسول بقوله: "أن يجمعَ تحت رأسٍ واحدٍ في المسيح، كلَّ شيءٍ، ما في السماوات وما على الأرض".
Advertisement

بميلاد يسوع المسيح حصلنا على نعمة التبنّي الإله، لذلك نحن في "ملء الزمان"، وإنْ لم يكتملْ "تمام الأزمنة". وبميلاد يسوع المسيح نحن في الملكوت السماويّ، الذي هو حضور الله في العالم وفينا، وإنْ لم يكتملْ هذا الملكوت. لذلك علّمنا يسوع بأن نصلّيَ في الصلاة الربّيّة: "ليأتِ ملكوتُكَ، أي ليأتِ ملكوتُكَ في العالَم وفينا"، من خلال التحرُّر من كلِّ أنواع الخطيئة، ومن خلال انتشار المحبّة، إذ حيث المحبة هناك ملكوت الله. إنّ تحقيقَ ملكوت الله تحقيقًا كاملاً هو مسيرةٌ تمتدّ حتّى نهاية التاريخ، وكلٌّ منّا مسؤولٌ عن هذا التحقيق بالاتّحاد بيسوع المسيح وبقدرة الروح القدس الساكن فينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-12-24
08:43 | 2022-12-24
08:39 | 2022-12-24
08:28 | 2022-12-24
08:18 | 2022-12-24
08:12 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website