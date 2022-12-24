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لبنان

مرشح رئاسي خائف "يوعا على شي تاني"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2022 | 03:15
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سارع مرشح رئاسي الى القيام بجولات وزيارات إستطلاعية بعضها علني والبعض الاخر بعيدا من الإعلام، كما أجرى عددا من الإتصالات من أجل إستمزاج الآراء في شأن ترشيحه وموقف حلفائه أولا من الجمود الحاصل .

 

مصادر سياسية متابعة لهذه الخطوة أكدت أن المرشح مطمئن من ناحية عدد وازن من الحلفاء، ولكن لديه بعض القلق والريبة من أن تكون المراوحة بدلت في مواقف البعض الآخر، وخاصةً من يميل منهم الى التسوية بالرغم من الإطمئنان الذي سمعه موخراً بشأن الإستمرار بدعم ترشيحه.

ونقلت المصادر عن هذا المرشح قوله: في لبنان "مننام على شي ومنوعا على شي تاني".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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