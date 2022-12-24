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لبنان

مرسوم الأسد... هل يسهل عودة النازحين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2022 | 02:15
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استبعدت أوساط سياسيّة بأنّ يُساهم مرسوم العفو العامّ الأخير الذي أصدره الرئيس السوريّ بشار الأسد، في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إذ أنّ لا موقف دوليّاً حتّى اللحظة يُحفّزهم على الرجوع، ولا يزال لبنان الرسميّ يُناشد الخارج في المساعدة على إعادتهم.

وأضافت الأوساط أنّ المساعدات المقدّمة للنازحين، وأبرزها الماليّة، لن تُشجّعهم على العودة، لأنّ الأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة في سوريا مشابهة تماماً للبنان، فيما الأموال والطبابة والغذاء والتعليم كلّها متوفّرة في أماكن وجودهم.

وربطت الأوساط أيضاً موضوع النازحين بإحياء العلاقات مع السلطات السوريّة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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