آخر خبرٍ عن الكهرباء.. التغذية قد تتحسّن في هذا الموعد

قالت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ لـ"لبنان24" إنَّ موافقة مصرف لبنان على فتح اعتماد لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 62 مليون دولارٍ لا يعني أنّ البنك المركزي سيتوقف عن فتح اعتمادات إضافية في وقت لاحق.

وأضافت: "ما يتبين حالياً هو أن المبلغ المذكور قد جرى تأمينه من قبل المصرف المركزي عبر سوق الدّولار، وسيكون بمثابة حجر أساس للإنطلاق بخطّة الكهرباء التي تحتاجُ مبدئياً إلى مبلغ 600 مليون دولار للوصول إلى تغذية 9 ساعات يومياً".

وأشارت المصادر إلى أنّ البنك المركزي قد يستمرُّ بشراء الدولار من السوق من أجل تمويل اعتمادٍ جديد للكهرباء، ما يعني أنّ مبلغ 62 مليون دولار في الوقت الراهن سيُصبح قيد الاستخدام بيد "كهرباء لبنان" وستكون هناك حاجة لمبلغ جديد آخر سيكون السوق أساس تمويله.

وبحسب المصادر، فإنّه في حال سارت الخطّة الموضوعة من دون أي عوائق، فإنّ الكهرباء قد تشهدُ تحسناً خلال فترة شهرٍ على الأقل.